Estudiantes de Río Cuarto ascendió a primera

Estudiantes de Río Cuarto consiguió el ascenso a la Liga Profesional 2026, tras igualar 1-1 con Deportivo Madryn.

Estudiantes ganó por 2 a 0 el partido de ida jugado la semana pasada en Córdoba y podría ascender incluso con una derrota, siempre que sea por un solo gol de diferencia. Deportivo Madryn necesita ganar por tres goles para lograr el ascenso, o por dos para forzar el alargue.

A los 22 minutos llegó la primera ocasión clara de gol y fue para el León del Imperio, con un gran cabezazo de Javier Ferreira que atajó de manera espectacular el arquero Yair Bonnin.

Deportivo Madryn respondió a los 33 minutos, también por arriba, cuando Diego Crego definió de cabeza en el área y la pelota se fue apenas alta.

Y llegando al final, a los 42 minutos, Martín Garnerone capturó un rebote en el área y definió con un derechazo que tapó muy bien Bonnin, y tras una serie de rebotes, Agustín Fontana recibió en el borde del área chica y su remate fue salvado sobre la línea por un defensor del local para negarle el segundo a Estudiantes.

En el segundo tiempo, a los 8 minutos Deportivo Madryn estuvo cerca del empate con un zurdazo cruzado de Crego que tapó muy bien abajo el arquero Brian Olivera.

El Aurinegro siguió buscando y a los 18 tuvo su premio. Tras un centro desde la izquierda, Luis Silba lanzó una pirueta en el área y con un derechazo en el aire puso el 1 a 0 para quedar a un tanto de igualar la serie.