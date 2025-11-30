La clase baja no pobre crece y la pobreza disminuye al 24% según un informe del tercer trimestre

Un estudio de la consultora W, basado en datos de la EPH del Indec, registró cambios en la estructura social: más hogares en la franja de ingresos bajos no pobres y un retroceso de la pobreza. También relevó patrones de consumo diferenciados por nivel socioeconómico.

La consultora W difundió su informe social correspondiente al tercer trimestre de 2025, elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y un modelo propio. El estudio identifica variaciones en la composición por ingresos de los hogares y en los patrones de consumo.

Según el informe, la proporción de hogares en situación de pobreza descendió del 26% al 24%, equivalente a ingresos inferiores a $1,18 millones mensuales. En paralelo, la clase baja no pobre pasó del 24% al 28% de los hogares, con un ingreso promedio estimado de $1,85 millones.

En los estratos medios y altos no se observaron cambios significativos en su distribución. La clase alta se mantuvo en el 5% de los hogares, con ingresos mínimos de $7 millones y un promedio de $12 millones. La clase media alta representó el 17% de la población, con ingresos a partir de $3,7 millones, mientras que la clase media baja agrupó al 26% de los hogares con ingresos desde $2,05 millones.

El estudio incluyó un análisis de consumo por nivel socioeconómico. La clase alta mantuvo gastos vinculados a viajes al exterior y bienes dolarizados. La clase media alta concentró decisiones destinadas a sostener su nivel de vida. La clase media baja y la clase baja no pobre registraron recortes en rubros no esenciales, según la descripción de la consultora.

El “semáforo del consumo” elaborado por W mostró diferencias por sector. Las ventas de autos y viajes al exterior aumentaron más del 50% respecto de 2024. En cambio, turismo receptivo, indumentaria y supermercados registraron variaciones negativas entre 5,1% y 18%. En productos masivos, los lácteos se mantuvieron estables, mientras que limpieza cayó 1%; alimentos, 3%; cosmética, 4,5%; golosinas, 5,5%; bebidas sin alcohol, 14%; y bebidas alcohólicas, 16,5%.

De acuerdo con datos de Scentia, las ventas en supermercados acumularon entre enero y octubre una baja del 5,1% interanual, en un contexto de consumo más selectivo y condicionado por el nivel de ingresos.