Boca aguantó la ventaja, le ganó a Argentinos en la Bombonera y jugará semis del Clausura

Deportes30/11/2025
costa

Boca derrotó a Argentinos Juniors, por 1 a 0, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El gol del triunfo parcial lo hizo Ayrton Costa, a los 4 minutos.

