Boca aguantó la ventaja, le ganó a Argentinos en la Bombonera y jugará semis del Clausura

Boca aguantó la ventaja, le ganó a Argentinos en la Bombonera y jugará semis del ClausuraDeportes30/11/2025
Boca derrotó a Argentinos Juniors, por 1 a 0, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El gol del triunfo parcial lo hizo Ayrton Costa, a los 4 minutos.
BOCA SE PUSO EN VENTAJA 🔵🟡 Ayrton Costa aprovechó el rebote de Siri y anotó el 1-0 ante Argentinos— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8PB1Skv0t2
Te puede interesar
Lo más visto