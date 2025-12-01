Roció con alcohol y prendió fuego a su pareja, será juzgada por intento de homicidio

Una mujer de 31 años será juzgada por intentar asesinar a su pareja rociándolo con alcohol y prendiéndole fuego, en un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en la zona macrocentro de Salta.

El ataque puso en grave riesgo la vida del hombre, de 38 años, quien sufrió quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de debate. La causa está caratulada como tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento.

La audiencia será presidida por el juez Leonardo Feans y se prevé que se extienda hasta el próximo miércoles. Según denunciaron la madre y hermana de la víctima, el 24 de noviembre de 2024, el hombre fue atacado dentro de una vivienda de alquiler en la zona macrocentro de la ciudad.