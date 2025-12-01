Se conocieron los nominados para Deportista del Año 2025: "Siguen surgiendo nuevos valores"Deportes01/12/2025Guillermo Caliuolo
El próximo 12 de diciembre se darán a conocer los ganadores y las máximas distinciones de cada categoría de los premios Deportista del Año 2025. En este contexto fue que el Comité de Selección se reunió para conformar las ternas de cada disciplina.
El subsecretario de Deportes de la Provincia de Salta, Federico Abud dialogó con InformateSalta en dónde comentó que "desde la Secretaria de Deportes y el círculo de periodistas deportivos, tras una extensa jornada de casi 9 horas de reuniones y discusiones llegamos a determinar quiénes serían los mejores deportistas en cada disciplina".
"Lo bueno es que fue muy nutrido en distintas disciplinas deportivas, quizás no por ahí en las que estamos acostumbrados lo que quiere decir que siguen surgiendo nuevos valores. Es muy positivo para todo el deporte", continuó.
Consultado sobre la categoría que trajo mayor debate, comentó que: "Como casi todos los años, el futbol por la propuesta y por la cantidad de periodistas especializados es la que cuesta un poco más ponerse de acuerdo".
- Ajedrez: Pablo Acosta; Julián Vilte; Nerida Gaite
- Atletismo: Matías Reynaga; Milagros D’Amico; Lucina Genari
- Básquetbol: Nicolás Álvarez; Emilio Stucky; Diego Peralta
- Béisbol: Nicolás Alvarado; Matías Pérez; Ezequiel Talevi
- Boxeo: Nahuel Torres; Durval Palacios; Nicolás Botelli
- Ciclismo: Fernanda Yapura; Omar Salas; Gabriel Reynoso
- Deportes Náuticos: Alejandro Triggiano y Mariana Safar; Javier Rodríguez Gil y Olegario Andrade
- Enduro: Baltazar Frizze; Nicolás Kutulas; Luciano Benavides
- Fútbol: Daniel Ezequiel Herrera; Enzo Vázquez; Ivo Cháves
- Gimnasia Trampolín: Pedro Fayon; Carolina Díaz; Enzo Fernández
- Gimnasia Aeróbica / Artística / Rítmica: Matilda Languasco; Tiziana Flores Nazario; Lautaro Petrachini
- Golf: Owen Misdorp; Tomás Cocha; Felicitas Casteluchi
- Handball: Jazmín Castillo; José Basualdo; Agustín Ibarra
- Hockey: Felipe Vilte; Valentina Raposo; Bárbara Raposo
- Judo: Maximiliano Farfán; Augusto Palavecino; Ernestina Levin
- Karate: Mariana Saldaño; Ricardo Benítez Espejo; Celena Ibarra
- Karting: Gael Rohrberg; Nicolás Nuñez; Farit Am
- Montañismo: Jorge Giménez; Nicolás Condori; David Hidrobo Unda
- Mountain Bike: Manuel Bloser; Nicolás Reinoso; Alejo Sayavedra
- Natación: Valentina Oulier; Julio Oulier; Chiara Colombi
- Pádel: Agustín Marcial; Maximiliano Arce; Máximo Maza
- Patín: Maximiliano Romero; Zaira Asef; Agostina Nieva
- Pesca Deportiva: Gregorio Gutiérrez; Cristian Pachado; Elías Paita
- Rugby: Benjamín Elizalde; Pedro Coll; Tomás Elizalde
- Softbol: Candela Escalante; Sol Turlione; Abril Barbuio
- Squash: Marcos Alén Carpio; Lautaro Giménez; Nicolás Sardi
- Tenis: Florencia Mardones; Mateo Matulovich; Tomás Rengel
- Tenis de Mesa: Ámbar Jandula; Daina Toscano; Gemma Valerio
- Tiro: Virginia Parra; Melisa Parra; Iván Cruz
- Tiro con Arco: Flavio Galli; Francisco Giménez; Rodrigo Wieler
- Trail Running: Leonardo Isola; Octavio Cuevas Rojas; Santos Rueda
- Trasplantados: Vilma Achuma; Manuela Camacho; Jorge Clavell.