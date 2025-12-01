Se conocieron los nominados para Deportista del Año 2025: "Siguen surgiendo nuevos valores"

El próximo 12 de diciembre se darán a conocer los ganadores y las máximas distinciones de cada categoría de los premios Deportista del Año 2025. En este contexto fue que el Comité de Selección se reunió para conformar las ternas de cada disciplina.

El subsecretario de Deportes de la Provincia de Salta, Federico Abud dialogó con InformateSalta en dónde comentó que "desde la Secretaria de Deportes y el círculo de periodistas deportivos, tras una extensa jornada de casi 9 horas de reuniones y discusiones llegamos a determinar quiénes serían los mejores deportistas en cada disciplina".

"Lo bueno es que fue muy nutrido en distintas disciplinas deportivas, quizás no por ahí en las que estamos acostumbrados lo que quiere decir que siguen surgiendo nuevos valores. Es muy positivo para todo el deporte", continuó.

Consultado sobre la categoría que trajo mayor debate, comentó que: "Como casi todos los años, el futbol por la propuesta y por la cantidad de periodistas especializados es la que cuesta un poco más ponerse de acuerdo".