Un salteño renunció a su trabajo y reclamó indemnización con un telegrama que le armó la IA

La abogada Azucena Dorado contó en Radio Salta un insólito hecho que le tocó que vivir a un salteño que optó por asesorarse con Inteligencia Artificial para renunciar a su trabajo.

“Me fue a ver porque no podía cobrar la indemnización que reclamaba, pero había renunciado” detalló la letrada. También contó que con asesoramiento de la Inteligencia Artificial había armado un telegrama de renuncia donde reclamaba ítems por indemnización, algo que no podía darse en su caso.

El trabajador le confesó que no sabía cómo reclamar indemnización y terminó recurriendo a la IA. Lo cierto es que el trabajador al presentar su telegrama de renuncia, perdió toda posibilidad de realizar algún reclamo indemnizatario.



“No hay que confiarse tanto en Google o en la Inteligencia Artificial porque no lo saben todo”, aclaró Dorado.