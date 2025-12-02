Racing le ganó a Tigre por penales y será rival de Boca en semis

Racing protagonizó una jornada inolvidable en el Cilindro de Avellaneda al superar a Tigre y avanzar a las semifinales del Torneo Clausura. El encuentro, cargado de emociones y tensión, reunió todos los condimentos que caracteriza a una llave de cuartos de final.

Durante el primer tiempo, el local se mostró dominante, mientras que Tigre buscó equilibrar el juego y generó algunas situaciones claras cuando logró acercarse al área rival. A pesar de la intensidad, ambos equipos mantuvieron un análisis cuidadoso del partido, evitando arriesgar demasiado en los primeros 45 minutos.

El complemento presentó a ambos equipos decididos a abrir el marcador, y la tensión creció hasta que el partido derivó en tiempo suplementario. En esa instancia, Racing sufrió dos expulsiones, mientras que Tigre perdió a un jugador, dejando el cierre aún más dramático.

Finalmente, la definición llegó desde el punto penal, donde Racing se impuso por 4-2, asegurando su pase a la semifinal. Ahora, el equipo de Avellaneda se prepara para enfrentar a Boca en un clásico decisivo con un lugar en la final del Torneo Clausura en juego.