¿El paro docente afectará en los exámenes finales en la UNSA?

La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) enfrenta una situación de incertidumbre luego de que el paro docente se extendiera hasta el próximo 6 de diciembre, un periodo clave que coincide con las mesas de exámenes finales.

Luis Portelli, Secretario de Bienestar Universitario de la UNSA, dialogó con Multivisión Federal para ofrecer un panorama sobre el impacto de la medida de fuerza.

"Se puede observar que cada facultad tiene una realidad diferente; hay facultades donde la adhesión al paro no es tan significativa. Por ahora, no ha afectado el tema exámenes, y en aquellos casos donde sí haya impacto, habrá reprogramación de los mismos", aseguró Portelli.

El funcionario vinculó directamente la medida de fuerza con la situación salarial de los educadores, pero también reveló un preocupante panorama económico interno en la universidad.

Portelli informó sobre el manejo de las finanzas universitarias y los desafíos heredados: "Hemos aprobado un presupuesto en el cual hay un déficit de 4500 millones de pesos, que vienen de la gestión anterior y que tienen que ver con las carreras del interior y en la carrera de Medicina".

Frente a esta coyuntura, el Secretario destacó los esfuerzos para equilibrar las cuentas: "Estamos trabajando para cubrir este déficit y proyectar el presupuesto".

A pesar del conflicto salarial y el paro en curso, Portelli cerró la entrevista con un balance positivo de la gestión reciente: "El balance hasta ahora es muy positivo. Esto nos dio la posibilidad de trabajar con el Consejo Superior y claramente tenemos muchas actividades planteadas con Rectoría", concluyó.