Convocan a médicos jubilados y estudiantes de la UNSa para reforzar la salud en el interior

En si visita al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione respondió consultas sobre la necesidad de médicos en el interior y la mayor afluencia de pacientes al espacio público.

La llegada de médicos al interior es una demanda que tomó mayor visibilidad en este último tiempo, por lo que desde el Ministerio de Salud llevan adelante estrategias para poder palear esta situación.

En diálogo con VideoTar, Mangione adelantó que citó a médicos jubilados a trabajar, buscando así gente con experiencia brindándole excelencia a los nosocomios del interior, en este sentido dos médicos retirados están confirmados para llegar a San Antonio de los Cobres.

Esta falta de profesionales se debe a la decisión de los médicos que culminan su especialidad de optar por otros lugares o la capital antes que el interior provincial, por esto, están planificando con la universidad pública que, al recibirse en la carrera de medicina, se brinde a los estudiantes un curso de formación y que cumplan con su labor un año en el interior percibiendo un sueldo por este periodo.

Sobre la afluencia de pacientes a la atención pública, dijo que responde a la situación económica, ya que a pesar de tener una obra social debe abonar extras: “Nos aumentó 70% en todo Salta la consulta”.

“El hospital esta sobrecargado, tienen que entender que los insumos que tenemos son para la gente carente de recursos” finalizó.