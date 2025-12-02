Por el temporal en Orán, una vendedora perdió todo

Por el temporal en Orán, una vendedora perdió todoSolidaridad02/12/2025
Una vecina de Orán perdió los elementos de trabajo tras la tormenta que azotó la localidad, por lo que pide ayuda a los corazones solidarios.
Alejandra es la emprendedora que vende panchos en un carro en la plaza y se vio perjudicada por el temporal perdiendo sus herramientas de trabajo, ya que el agua volteó el carro y se llevó todos los elementos.
La tormenta también provocó que pierda la recaudación del día, su celular, una conservadora, el canasto de la freidora de papas, aceite, banquetas, tuppers, cuchillos, repasadores entre otras cosas, informó Orán Conectado.
Para poder colaborar con Alejandra pueden hacerlo a través del alias de su sobrina: Nicol1806 a nombre de Nicol Jimena Vides.
