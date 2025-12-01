“Nunca vimos algo así”: Granizada histórica arrasó el tabaco en el sur salteño

El sur de la provincia amaneció con un panorama desolador tras el violento temporal que azotó durante los últimos días a El Tala, El Jardín y El Espinal.

Granizo del tamaño de una nuez, ráfagas feroces y lluvias intensas destruyeron cultivos completos, golpeando de lleno a la principal actividad económica de la región: el tabaco.

“No ha quedado nada”, resumió con crudeza Diego González, presidente de la Delegación de Productores del Tabaco de El Jardín, en diálogo con Aries fm. Su voz describe un escenario pocas veces visto.

Según relató, la primera granizada cayó el jueves a la noche en El Jardín y afectó unas 40 hectáreas. Pero lo peor llegaría apenas dos días después. El sábado, alrededor de las 15:30, una tormenta de piedra golpeó sin respiro durante más de una hora la zona de El Tala, a 17 kilómetros.

“Ha sido devastador. No fue tanta agua, fue piedra, piedra generalizada desde El Tala hasta Rosario de la Frontera y San Pedro de Colalao. Productores de 75 y 80 años dicen que nunca vieron algo así”, enfatizó González.

La producción tabacalera es la única fuente económica fuerte del sur salteño. Allí trabajan 170 productores, que cultivan entre 700 y 800 hectáreas, y cada uno emplea al menos a dos familias más. La ecuación es alarmante: más de 500 familias dependen directamente de estas plantaciones, hoy severamente dañadas o directamente perdidas.

El golpe no fue solo sobre el tabaco ya plantado: “En muchos casos se perdió todo, incluso los almácigos que todavía no habían sido trasplantados”, lamentó el dirigente.

El seguro SUMICLI, utilizado por los productores, contempla daños por granizo pero no cubre viento ni inundaciones, dos fenómenos que también golpearon fuertemente la zona.

“Esto complica muchísimo la evaluación de daños”, sostuvo González, mientras equipos técnicos de la Cámara del Tabaco de Salta y COPROTAB trabajan en territorio para cuantificar el impacto real.

En algunos lotes recién plantados podría intentarse una recuperación, aunque González reconoce que para la mayoría la pérdida es total.

“No estamos exentos de otra granizada. El pronóstico marca posibilidad de más tormentas fuertes”