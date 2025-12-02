Este jueves hay elecciones en el Colegio de Bioquímicos

Este jueves el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Salta vivirá una nueva jornada de elecciones, dado que las autoridades profesionales del área se renovarán. De las elecciones participarán alrededor de 490 votantes profesionales. En diálogo con InformateSalta Marcelo Segura, candidato a presidente del Consejo Directivo, explicó las propuestas de la lista naranja.

"Por primera vez se va a llevar a cabo una votación electrónica por plataforma, todos ya recibimos un mail con el acceso. Ante cualquier inconveniente hay que acercarse al Colegio de Bioquímicos", comenzó explicando sobre una de las grandes innovaciones que tendrá la jornada puesto que el profesional podrá votar desde una computadora sin la necesidad, a menos de que tenga algun problema, de ir hasta la institución en dónde habrá un equipo de profesionales presente para despejar cualquier duda o brindar asistencia.

La lista naranja, que representa Segura, busca "fortalecer y jerarquizar la profesión dentro del equipo de salud, promover la capacitación continua para la formación profesional, fortalecer la presencia de la institución en toda la provincia".

Siguiendo la misma línea, el profesional destacó que "nuestra lista se creó teniendo en cuenta a toda la provincia, con representantes de cada rincón provincial".

"Queremos profundizar lo que se viene haciendo, y poder continuar el trabajo. Creo que hay bastantes cosas para trabajar y fortalecer".

El equipo de trabajo de la lista naranja

El estado actual de la profesión

"La profesión interviene mucho en el equipo de salud y aporta al diagnóstico clínico, pero la bioquímica tiene muchos campos de aplicación como lo relacionado a la industria. Prácticamente el 90% se dedica a la parte de salud, y justamente lo que queremos trabajar es la defensa de los derechos del bioquímico en los equipos de salud".

La importancia de votar en estas elecciones

"Es importante votar porque esto nos da el lugar para tomar decisiones, participar de forma activa, poder inmiscuirnos en la actividad. Todas las ideas van a ser tomadas, independientemente de quien gané, creo que todos vamos a trabajar por el bien de la profesión".