Milei redobla su ofensiva contra Tapia y aviva la disputa con la AFA con un mensaje irónico: “3 a 0”

El Presidente volvió a apuntar contra Claudio “Chiqui” Tapia en medio del escándalo que rodea a la AFA y las causas judiciales vinculadas a Sur Finanzas. El Gobierno evalúa avanzar con una estrategia judicial propia mientras el oficialismo se rearma hacia 2026. Karina Milei encabezó un congreso partidario y pidió “trabajo y conducta” a los legisladores.

Javier Milei sumó este domingo un nuevo capítulo a la creciente tensión entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con un mensaje en redes sociales en el que escribió “3 a 0”, el Presidente retomó sus críticas contra Claudio “Chiqui” Tapia y señaló que el dirigente “perdió la discusión pública” tras los cánticos en su contra en recitales, canchas y redes sociales, además de aludir al triunfo de Estudiantes, enfrentado a la cúpula del fútbol argentino.

El gesto presidencial ocurre en un contexto marcado por sospechas de irregularidades en torno a Sur Finanzas —la empresa vinculada a un aliado de Tapia— y por la presión pública que el Gobierno y algunos clubes ejercen sobre la conducción de la AFA. En paralelo, fuentes oficiales confirmaron que en Balcarce 50 se sigue con atención el avance de causas judiciales que involucran al entorno del titular del organismo y que no descartan impulsar una investigación específica sobre su administración.

La disputa crece mientras La Libertad Avanza busca reorganizarse hacia el próximo año legislativo. En Mar del Plata, Karina Milei encabezó un congreso partidario en el Hotel Provincial, donde pidió “trabajar con fuerza para las reformas que la Argentina necesita” y reforzó el objetivo político hacia 2027: la reelección de Javier Milei.

En ese mismo encuentro, el armador bonaerense Sebastián Pareja reclamó “conducta” a los legisladores que asumirán el 10 de diciembre, en un mensaje interno que buscó unificar criterios en medio de tensiones internas y negociaciones con sectores del propio oficialismo.

El clima político se entrelaza con las urgencias económicas. En paralelo, los principales ejecutivos del sistema financiero alertaron por la suba de la mora de familias y pymes tras la recesión y la caída del consumo. A eso se suma la intención del Gobierno de avanzar con un nuevo recorte del Estado, que incluiría una reducción del 10% de la planta de personal, según trascendió de fuentes oficiales.

En el plano diplomático, la jornada incluyó un cruce entre Alberto Fernández y el Presidente por el apoyo argentino al candidato hondureño Nasry Asfura, mientras que desde el gabinete, la ministra Patricia Bullrich lamentó la muerte de Ekel Meyer, titular de la Corte Suprema de Jujuy.

La semana que inicia promete mantener la agenda cargada: el Gobierno busca acelerar acuerdos políticos para el Presupuesto 2026, ordenar su interna y sostener la ofensiva contra la AFA en un escenario donde el fútbol y la política volvieron a cruzarse con intensidad.