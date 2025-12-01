Dos docentes argentinos se encuentran varados en la Antártida hace 20 días

Dos docentes de la carrera de Periodismo de la Universidad de River, se encuentran varados hace casi 20 días en la Antártida después de viajar por una actividad educativa y todavía es una incógnita cuándo regresarán a Buenos Aires. El 15 de noviembre Daniel Bertagno y Ricardo Rivas partieron rumbo a la Base Marambio para participar durante 36 horas de una actividad académica, desde ese día permanecen en el continente blanco.

Los docentes permanecen tranquilos y aseguran que el problema surge de las complicaciones meteorológicas.

A través de LT3Rosario, Bertagno explicó que: "Era una misión académica de la Universidad de River, porque tenemos alumnos acá en la Antártida que están estudiando, y vinimos por una serie de actividades”.

“Teníamos pensado estar solo tres días, pero siempre, y esto lo aprendimos en estos días, todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológica”.

Tenían previsto que los busque un avión hércules que iba a aterrizar en la Base Marambio, pero debido a un desperfecto debieron arreglarlo. “Sabíamos que al venir acá es asumir el riesgo de que las cosas pueden ir cambiando o que se van manejando día a día de acuerdo al clima”.

“Dicen que el 8 de diciembre, que para los creyentes es el Día de la Virgen, sería el vuelo de regreso, así que estamos acá esperando a ver qué pasa y mientras tanto estamos aprendiendo de todo”.