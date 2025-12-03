El Concejo Deliberante renovó su mapa político: Así quedaron conformados los bloques

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta quedó formalmente reorganizado este miércoles con la conformación de los nuevos bloques políticos, tras la jura de los concejales electos.

La nueva distribución muestra un cuerpo fragmentado, con varias bancadas unipersonales y otras con fuerte peso numérico.

El bloque "Por Salta" quedó como uno de los más numerosos, integrado por Darío Madile, Gustavo Farquharson, Alicia Vargas, Víctor Lamberto, Eliana Chuchuy y Camila Lobo.

Otro espacio con presencia significativa es La Libertad Avanza (LLA), conformado por Flor León, Rodrigo Quinteros, Carlos Casasola, Erica Castro y Laura Jorge.

El resto del cuerpo quedó distribuido en bloques menores o monobloques. "Yo Participo" estará integrado por José García y José Arias; mientras que "Juntos", por Agustina Álvarez y Gonzalo Nieva.

Además, se conformaron bancadas unipersonales: "Libertad y Progreso", representado por Pablo López; la UCR, a cargo del concejal Ángel Ortiz; "Pulso Colectivo", por Malvina Gareca; "Gustavo Sáenz Conducción", por Inés Bennasar; "Vamos Salta", por Laura García; y "Memoria y Movilización", por David Leiva.





