El "Santo" volvió a los entrenamientos y todas las miradas van a Mamani: ¿se queda o se va?

Juventud Antoniana regresó a los entrenamientos tras la confirmación de Germán Noce como director técnico, iniciando así la preparación para la próxima temporada en el Fray Honorato Pistoia.

Después de quedar fuera del Torneo Federal A, el cuerpo técnico comenzó a delinear el plan de trabajo mientras se aguardan definiciones sobre refuerzos y renovaciones.

En la vuelta al trabajo, el “Santo” contó con la presencia de los jugadores que mantienen contrato vigente con la institución. Entre ellos, Luciano Arraya y Maximiliano Vargas, con vínculo asegurado hasta 2026. También participaron Matías Montero, Martín Esparza, Julio López, Sergio Frutos, Nicolás González, Juan Cruz Franzoni e Ignacio Sanabria, quienes ya confirmaron su continuidad.

En cuanto a los futbolistas que deben resolver su situación contractual, el colombiano John Palacios regresó a Sportivo Pocitos para disputar el Regional Amateur, pero existen altas probabilidades de que vuelva a Juventud. Caso similar al de Gonzalo Puntano, quien había llegado a préstamo desde Gimnasia de Jujuy.

Andrés Berizovsky retornó a Defensa y Justicia, club dueño de su pase, aunque podría regresar si no encuentra lugar en otro equipo. En la misma condición está Axel Carrión, quien volvió a Arsenal de Sarandí y deberá esperar la decisión de la institución para saber si continuará en el “Santo”.

El delantero Mateo Mamani, una de las figuras del último torneo, recibió ofertas —incluida una del exterior— que podrían complicar su permanencia.

Juventud ya puso primera y comenzó el armado del plantel para un 2026 que buscará tenerlo nuevamente como protagonista.