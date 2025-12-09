Fuerte conflicto en la nueva sucursal de "Divinas": Denuncian ruidos, agresiones y amenazas

En la madrugada del domingo, en un edificio de calle Esteco, donde se encuentra la nueva sucursal del conocido comercio “Divinas”, vecinos se quejaron por el ruido que hacían los miembros del local perturbándolos, desatándose un conflicto entre las partes que requirió de la intervención policial.

Aparentemente el conflicto habría iniciado cuando una pareja vecina fue de manera pacifica a solicitarles que bajaran el volumen de la música ya que su bebé no podía dormir, a lo que se estima que la dueña del comercio habría comenzado una agresión contra ellos.

Según los denunciantes, informó Defrentesalta, otros empleados intervinieron en el incidente y que otros vecinos al ver lo que sucedía bajaron a pedir auxilio y llamar al 911.

En uno de los videos que circuló, se escuchan amenazas hacia los residentes del edificio, advirtiéndoles sobre posibles daños tanto a su propiedad como a su integridad física.

Por este motivo, los vecinos habrían solicitado que el material quede como prueba de lo ocurrido. La denuncia habría sido radicada y esperan avances en la investigación.

Descargo de “Divinas”

La dueña del comercio salió a dar su versión de los hechos mediante un comunicado en la cuenta de Instagram del negocio.

“Ninguna de las versiones que circularon es cierta. No fui detenida, jamás consumí drogas, y ninguno de mis compañeros lo hace dentro del ámbito laboral (…) lo que si ocurrió fue un conflicto con vecinos que escaló y donde algunos de nuestros compañeros fueron agredidos” comentó.

Informó que iniciaron el proceso legal correspondiente para resolver lo ocurrido: “Es el lugar donde este tipo de situaciones se debe resolver y donde cada parte podrá aportar pruebas reales”.

“Nuestra historia, nuestro trabajo y nuestros valores hablan por sí solos” agregó, a esto una de las empleadas reconoció que fue un error haberse quedado con otros pares más del tiempo debido afuera de la sucursal pidiendo disculpas a quienes se vieron afectados.

Pero advirtió que el equipo de trabajo es excelente, tiene buenos valores, son responsables, respetuosos y con sueños por cumplir y que los videos viralizados no son toda la verdad sino una parte: “nosotros no teníamos mala intención, simplemente apareció una persona que nos incitó a pelear, pero eso queda en manos de la justicia (…) no nos estamos victimizando” por último pidió que se escuche a ambas partes.

Por el momento continúa en evaluación el hecho.