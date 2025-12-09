Comercios de ropa contra las ferias americanas: "Cuando los dueños no pagan ni siquiera renta ya es una competencia desleal"

La creciente popularidad de las ferias americanas en la ciudad, impulsada por la crisis económica, se convirtió en un foco de tensión para los comerciantes establecidos que operan bajo las normativas fiscales y laborales. El sector comercial formal denuncia una "competencia desleal" que pone en riesgo su rentabilidad.

María Eugenia, encargada de Ricceto, en diálogo con InformateSalta, fue tajante al describir la situación: “En el momento en el que vas a un lugar a comprar y los dueños no pagan ni siquiera renta, no pagan impuestos y te venden todo en negro, ya es una competencia desleal”.

Según detalló, si bien se entiende que la situación económica lleva a los consumidores a buscar alternativas más baratas, el principal conflicto radica en la falta de regulación y el incumplimiento fiscal de las ferias.

“Uno entiende que con la crisis se vuelquen a eso, pero no tendría que ser tanta diferencia"

La comerciante defendió la diferencia de productos que ofrece el mercado formal: “La calidad ni la discutamos, porque lo que venden en las pulgas [ferias americanas] a lo que yo vendo de Industria Nacional es totalmente distinto”.

No obstante, reconoció que sus clientes se mantienen fieles a pesar de la diferencia de precios: "Tenemos fieles clientes que saben qué calidad llevan. Pero no comparemos la calidad, la gente sabe qué compra y qué no”.

A pesar de la coyuntura, el sector formal mantiene expectativas positivas para el cierre del año: “Navidad, ya en diciembre, entran mejores ventas. Nosotros estamos probando personal y ya es otro el ánimo”, concluyó, mostrando un ligero optimismo de cara a las fiestas.