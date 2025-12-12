Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: Se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Joaquín Levinton debió ser internado de urgencia en el hospital Fernández tras sufrir una descompensación en un bar del barrio porteño de Palermo.

El cantante de Turf experimentó un fuerte dolor en el pecho, lo que obligó a quienes lo acompañaban a pedir asistencia inmediata.

El episodio ocurrió en un local ubicado sobre la calle Dorrego al 1697. Según confirmaron fuentes médicas, el SAME llegó rápidamente al lugar y trasladó al músico de 50 años en situación de emergencia para su atención.

Horas antes de descompensarse, Levinton había compartido en sus historias de Instagram la imagen de uno de sus libros publicados, acompañada por el mensaje: “Se vienen cositas”, una publicación realizada durante la tarde del jueves.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre su evolución clínica, pero la noticia generó preocupación entre sus seguidores y el ambiente musical.