Se pasaron de vivos: Quisieron coimear a dos policías con 300 dólares y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos tras intentar coimear a policías durante un control policíal en la Ciudad de Buenos Aires. Tras una solicitud por parte del Auxiliar Fiscal Carlos Caputto de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se les impuso la prisión preventiva.

Todo sucedió en calle Salta al 1400 cuando dos efectivos de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad realizaban un recorrido preventivo por el barrio de Constitución y observaron una camioneta detenida, pero con el motor en marcha y las luces encedidas. A bordo del vehículo había dos hombres, mientras que un tercero se encontraba realizando pasamos.

La situación que se encuadra en la típica venta de droga, los oficiales solicitaron a los hombres de 28 y 30 años que desciendan para su correcta identificación, momento en el que uno de ellos buscó sobornalos.

“Oficial, tenemos drogas, marihuana, tres bolsas. Somos gente de bien, agarren 300 dólares y queda acá, agarren y nos vamos, todo arreglado”, expresó uno de los acusados, quien extrajo de su bolsillo un fajo de billetes, según señaló NoticiasArgentinas.

Cuando los hombres fueron requisados, los oficiales encontraron tres envoltorios con 5,1 gramos de marihuana, además de $120.000 y 2.000 dólares.

De manera inmediata dieron aviso a la Unidad de Flagrancia Este, que dispuso la detención de los sujetos y su traslado para la correcta identificación, la realización de un test orientativo sobre los estupefacientes, sumado al secuestro del rodado y lo hallado en su interior.

Posteriormente, luego de las medidas de investigación dispuestas por la fiscalía, se logró establecer que el conductor del vehículo había dado una identidad falsa y que poseía una condena previa por el delito de comercio de estupefacientes.