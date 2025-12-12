¿Cuáles son y cuánto valen los autos de lujo que serían de presuntos testaferros de Tapia?

Una mansión en Pilar, Provincia de Buenos Aires, se convirtió en el centro de la opinión pública luego de que el juez federal Daniel Rafecas ordenara el allanamiento al predio tras una denuncia de la Coalición Cívica que apuntó a una posible maniobra de ocultamiento y presunto lavado de activos.

Los investigadores, durante el operativo, secuestraron 54 vehículos depositados en un galpon. En este aparecen 45 autos y 7 motocicletas, además de dos kartings.

El listado incluye marcas de lujos como BMW, Porsche, Ferrari, Audi y Merceds-Benz.

En el lote más costoso se identificaron 17 automóviles con valores superiores a 75 mil dólares. Encontraron un Porsche 911 Carrera 4 GRS 2025 que cuesta alrededor de 480.200 dólares, un Audi R8 5.2 Plus Quattro 2018 en 396.800, otro Porsche 911 Carrera S 2025 por 387.600 y un Ferrari F430 2025 de 280.000 dólares.

Otro vehículos fueron varias versiones de BMW: X4 30I XDRIVE 2022 con un precio de 119.100 dólares, M340i XDRIVE 2023 en 112.800, M5 2014 en 99.000, M2 2017 en 86.900, X2 M35I 2023 con un valor de 83.700, 240i 2021 en 77.800 y 430i Coupé 2023 tasado en 77.600. Respecto a Porsche, la nómina relevó un 718 Cayman S 2019 tasado en 106.000 y otro de igual modelo a 99.000, un Macan S 2021 en 86.000, además de los dos 911 ya indicados. El único Ford incluido entre los más caros correspondió a un Mustang V8 Mach 1 2023 valorado en 96.000 dólares.

Hasta el momento la relación entre Tapia y el inmueble además de los vehículos permanece bajo análisis.