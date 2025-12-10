¿Hola, Brujita? Club de Metán respaldó a Estudiantes en su guerra con AFA y recibió el llamado de Verón

Siguen las polémicas en torno a la situación de la AFA, sobre todo con su presidente, “Chiqui” Tapia, quien quedó en el ojo de la tormenta luego del escándalo por la “designación” de Rosario Central como campeón anual, decisión que generó críticas y debates en todo el fútbol argentino.

Ese escándalo escaló de tensión luego que Estudiantes de La Plata, ante un partido de fútbol disputado con el designado campeón Rosario Central, decidieron recibirlo en el campo de juego volteándose y dándoles la espalda, lo cual derivó en sanciones por parte de la AFA.

Acontecida esa situación, cientos de clubes de fútbol salieron de inmediato a expresar su apoyo a la AFA y a Tapia donde, al unísono, respaldaron tanto su gestión como a la conducción. Lo mismo pasó con los tres clubes futbolísticos más resonantes en Salta.

Tanto Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro, publicaron comunicados expresando su “acompañamiento a la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia “. Sumando que valoran “una gestión que ha fortalecido a los clubes del interior”.

Sin embargo, a contramano de los hechos por casi todos los clubes deportivos, quien dio la nota fue un club salteño, el cual se animó a ir contra la corriente y declarar su respaldo a Estudiantes de la Plata.

Se trata del Club Atlético Libertad, de Metán, presidido por José Eduardo Poma, quien manifestó su apoyo al pincha y a su dirigencia. “El Club es incondicional con el gran Club Estudiantes de La Plata, que siempre nos ha representado de la mejor manera a los argentinos, y exigimos transparencia y calidad institucional para la AFA”, dijeron en su mensaje de apoyo.

A raíz de este comunicado, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, se comunicó con la entidad metanense para agradecerles el acompañamiento en medio de esta situación.