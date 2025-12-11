En el Senado pidieron justicia por Federico Villagra: “No habrá nada que calme el dolor”Legislativa11/12/2025Por Paola Velarde
El senador provincial por el departamento San Martín, Manuel Pailler, se refirió en el tramo de homenajes a la dolorosa muerte del joven Federico Villagra. Según detalló por la muerte, hay tres detenidos y una persona prófuga sobre la que pesa un pedido de captura por causas anteriores.
“El dolor enluta al pueblo de Aguaray. Solicito a las autoridades de la justicia que se aplique la ley y paguen por su aberrante delito, aunque nada le va a devolver la vida truncada a este joven” afirmó con dolor el senador provincial.
Pailler agregó que “no habrá nada que calme el dolor de una familia destruida y un pueblo destrozado que hoy clama justicia”.
