Permanece en coma el joven agredido en Aguaray, le extrajeron casi dos metros de intestino

Tras haber sido brutalmente atacado, Federico Villagra, de 33 años, permanece en estado crítico en un hospital público de la localidad de Aguaray.

Según informaron sus familiares, la víctima sufrió golpes severos que derivaron en necrosis intestinal, lo que obligó a los médicos a extraer casi dos metros de intestino en una de las tres cirugías de urgencia realizadas.

Además, presenta peritonitis y complicaciones en órganos vitales, incluyendo hígado y pulmones, por lo que permanece con asistencia respiratoria.

“La situación es crítica, está luchando por su vida”, expresó a Cadena 3 su tía, María Marta Villagra, quien pidió colaboración con insumos médicos para el tratamiento del joven.

El ataque ocurrió alrededor de las 7 en barrio Matadero, a la salida de un after, cuando Federico intervino para intentar frenar una golpiza contra otro joven. Según los relatos, fue golpeado, pateado y trasladado en una camioneta por varias calles del pueblo, en un hecho que la familia calificó como de extrema violencia.

Tres personas fueron detenidas y enfrentan una causa por tentativa de homicidio, aunque los familiares aseguran que los videos y testimonios indican que hubo más agresores.