El "mejor" chofer: "No solo maneja, sino que acompaña, espera, cuida e incluye"

El 3 de diciembre se celebró el día Internacional de las Personas con Discapacidad, una celebración anual establecida desde 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La intención de celebrar este día es que la comunidad en general tome conciencia y acompañe a las personas que tienen alguna discapacidad y esto es lo que hace un chofer de SAETA que presta servicio para el corredor 4, La Cienaga, acción que fue destacada a través de una organizacíon que atiende a estos pacientes.

A través de su cuenta de Facebook, Ayudame a Crecer, publicó un mensaje que conmueve y es ejemplo para muchos: