En octubre cayó el uso de la capacidad instalada hasta el 61%

La capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre, frente al 63% alcanzado en el mismo mes del 2024. En sectores como el textil, la industria opera al 31,5% de su capacidad. Los datos surgen del informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este es el segundo mes consecutivo del año en que el indicador se mantiene por encima del 60%.

Las principales incidencias negativas interanuales se observan en la fabricación de papel y cartón y en los productos de caucho y plástico. En el primer rubro se pasó de utilizar una capacidad instalada del 72,9% en 2024 al 62,3% en 2025, debido principalmente a una menor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes.

En el segundo sector se marcó un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,6%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,9%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.

En tanto, los productos textiles tienen en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 32,5%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (47,8%), como consecuencia de los menores niveles de producción de hilados de algodón y de tejidos.