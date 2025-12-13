Racing y Estudiantes: La final del Clausura

Hoy a las 21:00 Racing y Estudiantes jugarán en Santiago la gran final del Torneo Clausura, un partido lleno de condimentos y atractivos que promete buen fútbol.

Los dirigidos por Gustavo Costas marchan adelante en el historial, es que ambos equipos se enfrentaron en 218 encuentros, de los cuales La Academia ganó 84, los platenses 77, mientras que los restantes 57 finalizaron en empate. Pese a esto, Estudiantes se quedó con la única final disputada entre ambos equipos (Metropolitano 1967) cuando el Pincha venció 3-0 a "La Academia".

Si bien es cierto que el Pincha venció a Gimnasia en semis, la Academia viene de ganarle a Boca, uno de los candidatos al campeonato, y también dejó en el camino a River en octavos. Además finalizó tercero en la Zona A, mientras que el Pincha se metió por la ventana.

Un dato no menor que hacer al contexto y le suma morbo al partido, es que si Racing se queda con el Clausura, meterá a Independiente en la Copa Sudamericana 2026.