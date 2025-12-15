Se siente la situación económica: en Expo Ciudad la gente fue, miró... pero no compró

Esta 3era edición de Expo Ciudad coincidió con dos días de extremo calor. Las jornadas pasaban muy tranquilas en horas del mediodía y la siesta pero la concurrencia masiva se daba cuando el sol bajaba.

Allí familias y grupos de jóvenes y amigos llegaban hasta el Centro de Convenciones para disfrutar de esta edición que contó con más propuestas, como otros escenarios, la presencia de una Plaza Turística y una mejor organización.

Sin embargo las ventas fueron muy bajas, salvo para algunos de los locales de "El mercado en tu barrio", que con ofertas interesantes y precios bajos tentaban a más de uno de los concurrentes; y el Paseo Gastronómico que no daba a basto.

Es decir que comidas, bebidas frescas, frutas y verduras fueron las estrellas de esta 3era edición de Expo Ciudad. Para el resto la situación económica, la falta de dinero circulante, y quizás la proximidad de las Fiestas se hizo sentir. Mucha gente paseando pero con las manos vacías.



Emprendedores, artesanos y comerciantes presentes se limitaban a exhibir sus productos, contestar consultas, ofrecer juegos y actividades tratando de atraer gente, pero de ventas poco y nada.

No hay cifras aproximadas del impacto económico pero seguramente va a ser sensiblemente inferior a ediciones anteriores, y es porque la gente, a pesar de ofertas tentadoras y buenos precios no compraba nada. Y no tiene que ver con la organización ni con la propuesta en sí, sino con la llamativa falta de plata y como la gente cuida cada centavo en su bolsillo.