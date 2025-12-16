"El Eternauta" y "Rolón", entre lo más buscado en un año difícil para las librerías

El consumo de libros en Salta mostró un comportamiento dispar a lo largo del año, marcado por momentos de mayor movimiento y otros de fuerte retracción. Desde el sector coinciden en que el contexto económico impactó en las ventas, aunque algunos lanzamientos y fechas clave lograron sostener la actividad.

Desde SBS Salta, su encargada Luciana explicó en diálogo con InformateSalta que el mayor movimiento se da durante el inicio del ciclo lectivo. “El inicio de clases siempre es lo más movido, es cuando más gente hay en los locales y cuando más se mueven los libros”, señaló.

En cuanto a los títulos más buscados, mencionó que hubo algunos fenómenos puntuales.

“El Eternauta fue uno de los primeros libros que más llevabaron este año"

También se pidió mucho el quinto libro de Los Juegos del Hambre y el nuevo libro de Rolón”, indicó. Sobre los precios, detalló que los valores rondan entre los $38.000 y $39.900, aunque existen ediciones de bolsillo más económicas. “Las versiones de bolsillo están entre los $25.000 y $28.000, pero no todos los libros tienen ese formato”, aclaró.

Luciana también reconoció que el precio influye directamente en la decisión de compra. “Los libros son bastante caros. Muchas veces la gente prefiere regalar algo más económico o algo que considere más útil, no necesariamente un libro”, explicó.

Desde la librería Rayuela, su encargado Alejandro coincidió en que el rubro se vio afectado durante el año. “La situación del país nos jugó en contra, sobre todo a los rubros que no son esenciales. Las ventas bajaron considerablemente”, afirmó.

Sin embargo, señaló que en los últimos meses se registraron algunos cambios. “El costo está un poco alto, pero las editoriales optaron por esa manera de trabajar. Ahora, como las ventas bajaron tanto, están empezando a ajustar y bajar un poco los precios”, concluyó.