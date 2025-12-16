EDESA acompañó el ciclo de “Constructoras” en Las Lajitas

La iniciativa se desarrolló de manera articulada entre la Municipalidad, EDESA, UPATECO y la Secretaría de la Mujer, fortaleciendo la formación en oficios para mujeres en el interior de la provincia.

Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación en oficios para mujeres de la provincia, se llevó adelante el cierre de la primera edición del curso de “Instalaciones Eléctricas I” en el marco del programa “Constructoras” en la localidad de Las Lajitas. La propuesta se concretó gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Las Lajitas, EDESA, la Secretaría de la Mujer y la Universidad Provincial UPATECO, acercando capacitaciones técnicas a más vecinas del interior provincial.

A través de su Programa de Oficios, EDESA realizó la entrega de materiales e insumos destinados a fortalecer las prácticas formativas y permitir que las participantes apliquen sus conocimientos en situaciones reales de trabajo. Este acompañamiento contribuye a una formación más completa y orientada a mejorar las oportunidades de inserción laboral futura.

En esta edición del programa, 19 mujeres culminaron su proceso formativo, avanzando en la adquisición de conocimientos técnicos que les permitirán proyectar nuevas oportunidades de crecimiento personal y laboral.

Durante la entrega de certificados estuvieron presentes autoridades de las instituciones participantes, representantes municipales, referentes de la Secretaría de la Mujer, docentes de UPATECO y miembros de EDESA, acompañando a las egresadas en el cierre del ciclo.

Desde EDESA destacaron la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen herramientas concretas para el desarrollo de las comunidades. Este tipo de acciones refuerza el compromiso de la empresa con la formación, la inclusión y el fortalecimiento de la educación técnica en toda la provincia.