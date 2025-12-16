¿Cuándo paga las jubilaciones el ANSES?Sociedad16/12/2025
Comenzó la segunda parte del último mes del año y desde ANSES continuan el pago de todos los beneficiarios del organismo previsional. En este marco jubilados y pensionados de la mínima terminan de cobrar hoy y mañana, mientras que el miércoles iniciará el pago para quienes superan el haber mínimo.
Tal como lo viene organizando la ANSES, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se cobran de acuerdo con la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.
Además del haber con el aumento del 2,34%, desde ANSES están pagando un bono de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente a diciembre.
