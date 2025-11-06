Volvió la financiación a tasa 0% para comprar autos

El mercado automotor argentino experimenta durante este inicio de mes una nueva dinámica que propone cambios sustanciales respecto a los meses anteriores. En este sentido, cuatro terminales; Stellantis, Renault, Chevrolet y Ford presentaron nuevas políticas de ventas financiadas.

Se destaca el regreso de una vasta oferta de créditos con tasas que incluyen programas de tasa 0%, con lo que buscan reactivar la demanda tras un trimestre de volatilidad.

Stellantis aplicó distintos programas para las 6 marcas que comercializa en Argentina. Con Fiat, la marca que históricamente tiene la mayor oferta de financiación, diseñaron una campaña con más opciones de créditos UVA que con las otras marcas.

Con cuotas actualizadas por la inflación se puede acceder a tasa 0% en 24 meses con un monto máximo de $12.000.000. También se puede tomar un crédito a tasa fija 0% en 12 meses por $10.000.000. Para la pick-up Titano se puede financiar a tasa fija 0% por $30.000.000 en 12 meses de plazo. Finalmente, se puede comprar el nuevo Fiat 600 Hybrid con tasa fija 0% TNA por $20.000.000 y en un plazo de 18 meses.

Por su parte, Peugeot ofrece una denominada Tasa Express de hasta 18.000.000 a tasa 0% en 12 y 18 meses para todos los modeles y créditos UVA con tasa 0% a 24 meses.

Jeep tiene una oferta de $10.000.000 con tasa fija 0% en 12 meses para Renegade Compass y Commander, y créditos UVA con tasa 0% en 12 meses hasta $30.000.000. El mismo esquema se puede aplicar en la marca RAM para comprar la línea Rampage.

Por último, DS ofrece comprar cualquier modelo de la gama con tasa 0% en 12 meses con un monto máximo de $22.000.000, con una oferta especial para el DS7, con crédito UVA a 12 meses con tasa 0% y un monto hasta $40.000.000.

Renault, tanto por medio de su financiera Mobilize Financial Services como a través del canal digital Renault Store, ofrece durante noviembre una amplia gama de planes de financiación a tasa 0% (TNA) y cuotas fijas para varios modelos de su portfolio.

La principal novedad es la posibilidad de adquirir el Renault Arkana hybrid E-Tech con financiación a tasa 0% hasta $20.000.000 en 18 cuotas o $17.000.000 en 24 cuotas.