¿Cuándo cuesta criar un hijo en Salta?

El costo de criar un hijo es una de las principales preocupaciones de las familias y también un factor que incide en la decisión de muchos jóvenes de postergar la maternidad o paternidad.

En ese contexto, el móvil de la FM 94.7 realizó una encuesta en las calles de la ciudad para conocer cuánto estiman los vecinos que se necesita para afrontar la crianza.

Entre las respuestas, varios coincidieron en que el gasto mensual es elevado. “Una persona promedio tiene que ganar aproximadamente dos millones de pesos por lo menos para poder mantener a un hijo, es una cuestión económica”, expresó uno de los consultados.

"Tengo una hija menor de edad y por mes invertís entre 500 mil y 600 mil pesos”, comentó una mujer, aclarando que los gastos incluyen alimentación, educación, vestimenta y actividades.

Una madre comentó: “Tenés que ganar casi tres millones. Por eso muchos jóvenes evitan tener hijos, no se los puede mantener. Tengo una hija de 21 años y antes que tener un hijo prefiere viajar”, relató otro entrevistado.

Finalmente, algunos remarcaron que el monto puede ser aún mayor dependiendo de la situación habitacional. “No saqué la cuenta exacta porque es bastante, pero entre 500 y 600 mil pesos sin contar alquiler.

"Si sumás eso, la cifra puede llegar a 700 mil”