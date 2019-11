Votó Andrés Suriani: "Los dirigentes tenemos la obligación de mirar a los que están afuera"

"Siempre que vamos a elegir uno celebra el día de la democracia, el ciudadano tiene ese poder del voto que le esta depositando la confianza en quien va a administrar los destinos de esta provincia, de esta ciudad. Cada voto vale muchísimo, está el deseo de que nuestras vidas mejoren".

"Tenemos que pensar en que Salta es todavía una de las provincias más pobres, los dirigentes tenemos la obligación de mirar aquellos que están fuera del mundo de las oportunidades"

"La política se tiene que nutrir de instituciones fuertes y solidas, de hombres y mujeres comprometidos con los valores que nos dieron origen".

"La pobreza me duele y tenemos que tener claro que ahí es donde tenemos que poner el foco, en el hombre excluido, en aquel que no tiene trabajo, en aquel que no tiene salud, en aquel que no accede a la educación" finalizó Suriani.