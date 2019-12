Orán: El intendente anunció que no pagará bono de fin de año “porque no hay plata”

El propio Pablo González confirmó cómo será el calendario de pagos y anunció que no habrá bono porque no sólo no tienen el dinero sino que la provincia no tiene fondos para ayudarlos. Confirmó que el 80% de los ingresos es para pagar sueldos y que el municipio está muy endeudado”

Pablo González, intendente de Orán, anunció que empleados municipales no cobrarán bono de fin de año “porque no hay plata” para hacerlo. El mandatario explicó por Radio Ciudad Orán cómo será el calendario de pagos.

"El reclamo de hoy de los trabajadores de servicios públicos lo entiendo desde el momento que vivimos con la cercanía de las próximas fiestas es por ello que les confirmé en persona, participando de la asamblea que habían armado, que hoy pagaremos la llamada regalía y entre jueves y viernes de la próxima semana se pagará el medio aguinaldo", empezó diciendo.







Sobre el pago del bono de fin año a los trabajadores municipales, González confirmó que "no pagaremos el bono de fin de año porque no tenemos la plata para hacerlo. Provincia nos informó que no dispone del dinero para ayudarnos a hacer frente al pago de dicho bono".

Sobre la situación que atraviesa el municipio en sus primeros días de gestión, sostuvo que "la deuda que nos dejaron nos tiene maniatado pero con trabajo y orden saldremos adelante. La verdad que no me sorprende el municipio que nos dejaron porque desde afuera ya que veía el desorden que era la gestión anterior. Hoy el 80% de nuestros ingresos lo gastamos en pagar sueldos y encima tenemos una municipalidad toda endeudada, a eso le sumamos que la herencia es de casi 2000 empleados y eso no es sencillo de resolver menos en los momentos que estamos viviendo".