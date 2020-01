Madre salteña denunció mala praxis en el hospital Materno Infantil: "Quiero justicia por mi hijo"

Una mujer salteña, de 25 años, identificada como Lorena Romina Mendoza, denunció mala praxis durante el parto de su hijo, quien nació sin vida el pasado 30 de octubre, en el Hospital Público Materno Infantil.

Mendoza, quien al momento de ingresar al nosocomio cursaba 41 semanas de gestación, explicó que entregó documentación que daba cuenta que no podía tener parto normal que fue desestimada por los profesionales, quienes decidieron inducirle de todas maneras el parto con 4 pastillas cada 6 horas. “Me tuvieron horas y horas, y cuando me hacen el control a las 6, no escuchan el corazón de mi bebé”, dijo.



Inmediatamente, ingresó la medica de turno, quien señaló que era necesario hacer una cesárea de urgencia. “Me inyectaron de todos lados para la cesárea, me recostaron rápido a la cama y me cortaron sin esperar que haga efecto la anestesia, luego me taparon la cara y terminaron su trabajo, yo no sabia que pasaba”, subrayó.

Momentos después, llegó la peor noticia. “Se acercaron a decirme que mi hijo estaba muerto, grité, los insulté diciéndole que ellos tenían la culpa, hoy está todo en mano de la justicia”, subrayó.

Dos meses después, debió ser internada nuevamente con 39 de fiebre, y debió esperar tres horas para ser atendida. El motivo era que le habían dejado restos de la placenta, por lo que debió ingresar nuevamente al quirófano. Finalmente ayer fue dada de alta.

“Negligencia pura, justicia por mi hijo”, manifestó.