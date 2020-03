Municipios del Sur buscan conformar un consorcio para el tratamiento de la basura

Ayer, el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, encabezó una reunión con los intendentes del Sur de la provincia, quienes se comprometieron a firmar un acta acuerdo para conformar un Consorcio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

El encuentro contó con la presencia de los jefes comunales de El Jardín, Omar López; La Candelaria, Julio Romano; El Potrero, Carlos Mur Reinaga. También participaron legisladores provinciales, funcionarios municipales.

En ese marco, Solís señaló que no existe otra alternativa para obtener resultados positivos que no sea el trabajo conjunto. “Estamos ante una problemática que no es sencilla y necesitamos del compromiso de la sociedad y de sus representantes para solucionar los inconvenientes de la región”, agregó el intendente.







Durante la actividad, el ingeniero en Medio Ambiente Gustavo Paul, afirmó que resulta de suma importancia el involucramiento de los gobiernos locales en todas las etapas del proyecto, ya sea en la detección y evaluación de posibles localizaciones para una futura planta de tratamiento, como así también en el desarrollo de las alternativas de operación y funcionamiento del consorcio.

Cabe mencionar, que la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos es un tema de atención prioritaria para la mejora de la calidad de vida de la población y para aspirar a un desarrollo sostenible.

Las localidades que integran el consorcio acordaron poner a disposición los datos técnicos y económicos requeridos como insumo de partida para la formulación del proyecto de gestión de residuos.

Programa GIRSU

La Ley Nº 13.055/09 de basura cero establece que los municipios y las comunas podrán constituirse en consorcios regionales. Este plan permite viabilizar la aplicación de recursos en el marco de la estrategia provincial para la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

En cuanto a los recursos, indica que serán de carácter no reintegrable para los municipios y las comunas que se hayan asociado en forma regional (consorcio) y que presenten proyectos que respondan a las exigencias de la ley y a su reglamentación.