Aseguran que la madre de Luis Miguel está viva y tiene dos hijos más

Uno de los grandes enigmas en la vida de Luis Miguel es cuál fue el destino de su madre, Marcela Basteri, que desde 1986 no se la ve, al menos en forma pública. Se especuló que estaba muerta, que estaba mendigando en Buenos Aires y ahora aseguran que está viva y con dos hijos más.

El responsable de esa teoría es Miguel Aldana, ex director de la Interpol México en la década de los setenta, que aseguró al programa Ventaneando que Marcela sí está viva y tiene dos hijos más.

De hecho, el funcionario advierte que Luis Miguel sabe de la existencia de sus hermanos y que hace años dejó de buscar a su madre ya que conoce el paradero, incluso, mantiene contacto con ella.

El ex policía indicó que conocía bien a la actriz italiana, pues le contó los motivos por los cuales se alejó de su esposo, Luisito Rey. "Ella se habría enojado con él y eso motivó a que se fuera a vivir a Buenos Aires.

Incluso, la autoridad policial contó que era tanta la amistad con la familia que muchas veces usó sus influencias para sacar al cantante de prisión donde ingresaba por sus excesos con el alcohol.

Otras versiones

Frente a los dichos de Aldana, hace unas semanas Pati Chapoy, periodista de espectáculos de TV Azteca, dejó ver entre líneas que sabe dónde se encuentra el cuerpo de Marcela Basteri; esto luego de presentar una nota en Ventaneando en la que Flavia Basteri, prima de Luis Miguel, aseguró que su tía se encuentra con vida y es la persona que se encuentra internada en una clínica médica luego de haber vivido en la indigencia.

Tal afirmación fue cuestionada por Lucía Miranda, presentadora de televisión y viuda de Hugo López, quien se desempeñó durante varios años como representante del popular cantante.

"Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel

Pati Chapoy, es una periodista y conductora de televisión con más de 30 años de experiencia", refirió.

“Obviamente el papel que dice a dónde se encuentra lamentablemente el cuerpo de Marcela Basteri sí lo tienen los hijos”, agregó.

Fuente: Teleshow