Calor y actividad física: ¿con o sin barbijo?

Ante las quejas que genera el uso de tapabocas los días de calor, InformateSalta habló con el médico Bernardo Biella, quien explicó que “en el verano va a haber que seguir usando barbijo”.

No obstante, señaló que cuando el barbijo se humedece deja de cumplir la función de protección. “Al mojarse el barbijo cualquier cosa que toque el barbijo se contamina, por ende cuando el barbijo se humedece hay que cambiarlo porque deja de cumplir la función para lo que uno lo usa al barbijo, que es evitar que las microgotas salgan”.

En ese marco, remarcó también que al estar húmedo favorece a la dermatitis, es decir, las lesiones en la piel. “Cuando me pongo el barbijo me va a molestar, me va a doler, y no voy a poder usar el barbijo cómodamente, entonces, el barbijo húmedo no hay que usar, y la piel tiene que estar siempre seca”.







Con respecto a su uso al momento de realizar actividad física, insistió en que el barbijo permite la difusión libre del oxígeno y el dióxido de carbono, por lo cual, no produce inconvenientes para respirar. “Lo que si retiene es la humedad, es por eso que hay cambiarlo”, manifestó.

Biella detalló que lo ideal sería cambiar el tapabocas cada 30 minutos al momento de realizar cualquier actividad o deporte individual. “Si yo salgo a correr una hora tengo que llevar por lo menos dos barbijos, uno de ida y uno de vuelta”.

Por último, aclaró que no es recomendable su utilización por parte de los niños menores de 3 años. “No hay que ponerles barbijos, porque les da sensación de sofocación, y como son muy chiquititos, con mantener distancia social y evitar que anden por distintos lugares alcanza y sobra y que a partir de los dos años recién el barbijo en el caso de los niños”, finalizó.