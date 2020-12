Bariloche se prepara para la vuelta de los viajes de egresados

Con la apertura del turismo en la provincia de Río Negro el viernes 4 de diciembre, los operadores del segmento de turismo joven empiezan a pensar más concretamente en la reprogramación de los viajes estudiantiles a San Carlos de Bariloche.

Desde la ciudad patagónica, creen que los arribos durante diciembre "serán graduales y progresivos hasta los primeros meses del próximo año".

"Desde el Ministerio informan que si se respetan los protocolos, y se tienen todos los cuidados tanto en viaje, como en destino, no hay inconvenientes para realizar los viajes", señala Adrián Manzotti, responsable de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

"Todavía no tenemos fecha fija para el primer grupo, estamos tratando de ultimar detalles para la llegada de un posible grupo para el 12 de diciembre, pero aún no está confirmado", dice Víctor Alfaro, presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (ATEBA) y agrega: "Por otro lado, no hay al momento más confirmaciones ya que era complejo para los operadores confirmar transportación y hotelería cuando el destino aún estaba cerrado. Calculamos que a partir de estas próximas semanas comenzaran las reuniones entre operadores y clientes para reprogramar los viajes".

Burbujas para todos



La aplicación de los distintos protocolos es la prioridad tanto para las excursiones como los hoteles y las discotecas. Esto incluye el movimiento de los grupos con una modalidad “burbuja” que establece traslados de contingentes a excursiones y discotecas respetando el distanciamiento obligatorio con personas ajenas al grupo.

"Los protocolos fueron aprobados con un alojamiento normal y todos vienen bajo concepto de burbuja. Es decir, si el grupo viene testeado sin ningún chico enfermo, se alojan en un solo piso del hotel, comparten las habitaciones entre dos o tres personas y hacen todas sus actividades en formato de burbuja. Esto quiere decir que no se cruzan con otros grupos, por más que los haya, tienen diferentes horarios de desayuno, almuerzo y cena, para evitar el cruce de personas en lugares comunes", señala Alfaro.

En cuanto a los boliches, también tienen aprobado sus protocolos con un aforo del 15 por ciento. Esto significa que de su capacidad total de casi dos mil personas, solo van a operar con 250 personas.

"Sería con el mismo concepto de burbuja, con formato de discoteca turística. Habrá láser, música, pero no la misma modalidad que conocemos de una disco completa de gente. Van a funcionar en dos turnos diarios de 250 chicos en cada complejo", dice Alfaro.

La burbuja impone uno de los cambios fundamentales de hacer un viaje de egresados hoy en comparación con otros tiempos ya que se dejan de compartir actividades y espacios con otros grupos.