Política en Chancletas: "Quiero terminar mi mandato e irme a mi casa"

El senador provincial Guillermo Durand Cornejo, en una entrevista en CNN Salta - 94.7 MHZ, habló sobre su futuro en la política. Sus expectativas a corto plazo son terminar su mandato a fin de año y dedicarse a ser abuelo.

El senador se volvió a referir a la inmundicia dentro del terreno de la política. “En el barro de la política nunca me gustó estar, fue polémico cuando dije que no conocí nada más sucio que la política y lo sigo sosteniendo. Que en la política haya inmundicia no quiere decir que todos los que estén tratando de hacer algo por la ciudadanía, por su país, por su pueblo, sean gente sucia”.

En el segmento “Política en Chancletas” del programa Verano CNN, el legislador señaló que la “única forma es que se meta más gente, pero no del mismo sector, tiene que ser ciudadanos independientes, ciudadanos comunes. El protagonismo debe volver a ser de la gente, debemos darle calidad a la política”.

Si bien aseguró que terminará su mandato y dedicará su tiempo a cuidar a sus nietos, Durand Cornejo dejó entrever que no se alejará por completo de la política. “Nadie debe estar al margen de la política. Es fundamental que sepan qué están haciendo los gobernantes. El ciudadano común debe ser partícipe”.

Educación

De cara a la visita del ministro de educación de la Nación, Nicolás Trotta, a la provincia, Durand Cornejo opinó sobre las gestiones en la materia tato a nivel provincial como nacional.

“Fue terrible lo que se hizo con educación, no se hizo nada. Que los niños de este país hayan tenido un año que se fue al éter, que no existió, ¿cómo se repone? No hay ninguna posibilidad de recuperar el tiempo perdido”, sostuvo.

El senador recordó que “la educación en Salta es el segundo año consecutivo que tiene en el presupuesto de la provincia la mayor asignación de recursos. Pero, ¿cómo se traduce eso?, no tuvieron tiempo para hablar de los salarios, de los temas gremiales, ahora canallescamente van a esperar una semana antes que empiecen las clases para reclamar. Hay serios riesgos de que se pierda un año más”.