Y sigue subiendo: El combustible ya cuesta $50 más que la semana pasada

Nuevamente el móvil de CNN Radio Salta se acercó a la surtidora ubicada en Avenida Entre Ríos y Junín para conocer si hubo variación o no en el precio del combustible.

La nafta Super fue la que más aumentó, pasando de $1.681 a $1.732 aumentando $51 en tan solo una semana, algo que llama la atención ya que es el combustible más utilizado.

La Infinia pasó de $1.875 a $1.910, aumentando $28, por su parte Diesel 500 pasó de $1.714 a $1.734, subiendo $34 en su valor. Por último, la Infinia Diesel subió de $1.891 a $1.931, variando $40.

Estas actualizaciones corresponderían a la recomposición mensual de precios y al impacto de los costos operativos, todo ante la mirada atenta de los usuarios que ven algunos precios acercándose sigilosamente a los $2.000.