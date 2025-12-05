Y sigue subiendo: El combustible ya cuesta $50 más que la semana pasada

CNN Salta05/12/2025
surtidora

Nuevamente el móvil de CNN Radio Salta se acercó a la surtidora ubicada en Avenida Entre Ríos y Junín para conocer si hubo variación o no en el precio del combustible.

La nafta Super fue la que más aumentó, pasando de $1.681 a $1.732 aumentando $51 en tan solo una semana, algo que llama la atención ya que es el combustible más utilizado.

Dique cabra corralSe viene el finde largo ¿Cuánto cuesta hacer una escapadita en auto?

La Infinia pasó de $1.875 a $1.910, aumentando $28, por su parte Diesel 500 pasó de $1.714 a $1.734, subiendo $34 en su valor. Por último, la Infinia Diesel subió de $1.891 a $1.931, variando $40.

Estas actualizaciones corresponderían a la recomposición mensual de precios y al impacto de los costos operativos, todo ante la mirada atenta de los usuarios que ven algunos precios acercándose sigilosamente a los $2.000.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día