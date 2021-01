Política en Chancletas: Godoy opinó sobre la restricción nocturna y Educación

El diputado provincial Manuel Santiago Godoy estuvo visitando CNN Salta -94.7 MHZ- participando del segmento “Política en chancletas”, donde analizó el presente ante la amenaza de la pandemia del COVID-19, haciendo una crítica ante la falta de presencialidad de la Educación durante el 2020.

“Lo que falló fue la educación, me parece que (el ministro Matías) Cánepa no hizo absolutamente nada, la misma crítica le tengo a Nicolás Trotta” en la cartera nacional, aseveró Godoy en primer lugar.

A esto comentó que “le pedí un informe a Cánepa, me lo contestó ayer y me dijo que había falta de conectividad en Salta del 50%, me mandó las escuelas y departamentos sin conectividad, una cosa increíble”, consideró agregando que, ante esta problemática “no se hizo nada para buscar soluciones alternativas”.

El diputado recalcó que se podría haber pensado en que “10 alumnos por curso tengan clases por día, con un profesor, parar en las épocas difíciles, pero podrían haber tenido un contacto una vez por semana, se podría haber hecho algo diferente pero no quisieron, no lo pensaron”, criticó.

Relajamiento y restricciones

Por otra parte Godoy comentó sobre las restricciones anunciadas en el marco del rebrote de coronavirus que asecha al país. “Me parece que la gente estuvo mucho tiempo sin salir y se cansó, hay gente por el centro que está no se sabe por qué, tampoco podés andar con un policía para cada bar, para cada casa”, reflexionó.

Es por eso que consideró importante “apelar a la responsabilidad individual, hay que ponerle buena voluntad al tema para que no lloremos después la situación, si hay un protocolo lo tenés que cumplir, la juventud tiene ganas de salir y puede ser un peligro pero que lo hagan con los protocolos correspondientes”, solicitó.

“No quiero que se muera más gente”