¿Quién es el actor español que le tiró onda a Laura Novoa?

Laura Novoa y Violeta Urtizberea fueron las actrices invitadas en la noche de ayer de América, publicó Primicias Ya. Las dos artistas pasaron por el ciclo "Los Mammones" que produce Jotax y que conduce Jey Mammon.

Durante un fragmento de la entrevista y cuando Jey y Laura se pusieron a cantar en el piano el tema "Laura no está" de Nek y la actriz confesó que un actor la quiso conquistar con esta canción.

"Esa canción me la cantaba un actor que me quería levantar. No voy a decir el nombre pero era español. Es famosos pero me cantaba esa", afirmó la hija de Pepe Novoa.

"Me decía ´Y si te como a besos´. Si fuera Javier Bardem no estaría acá. No me acuerdo el nombre del otro", confió Laura.