Murió uno de los guitarristas de Kiss tras un accidente doméstico

Ace Frehley, histórico guitarrista de Kiss y músico influyente del género, murió este jueves a la edad de 74 años. El artista estadounidense falleció tras sufrir una hemorragia cerebral tras un accidente doméstico.

Había sido internado hace dos semanas y desde ese momento permanecía conectado a un respirador artificial y su estado no mostraba mejoría, según aseguraban fuentes cercanas a él.

Ace Frehley fue parte de los miembros fundadores de la legendaria banda junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

En 1982 dejó el grupo y formó Frehley’s Comet, su propio proyecto musical. Luego, volvió a Kiss en 1996 hasta el año 2002. Entre las canciones destacadas que llevan su sello se encuentran "Rock and Roll All Nite", "Detroit Rock City" e "I Was Made for Lovin’ You". Además, brilló como solista con su versión de "New York Groove".