La oposición pide sanciones por el “vacunatorio VIP” de Ginés González García

Luego de que el periodista Horacio Verbitsky admitiera este viernes que ya se aplicó la vacuna contra el coronavirus por un pedido particular que le hizo al ministro de Salud, Ginés González García, desde la oposición surgieron fuertes críticas por la actitud de ambos, consignó TN.

Tras los dichos de Verbitsky, el diputado Eduardo Valdes y el senador Jorge Taiana reconocieron que también se vacunaron en el Ministerio de Salud tras gestiones oficiales.

Algunos de estos duros cuestionamientos fueron hechos por referentes de Juntos por el Cambio, que afirmaron que este hecho muestra otra vez que desde el gobierno existe un direccionamiento de la inmunización con criterios políticos y no sanitarios.

En este sentido la titular del PRO, Patricia Bullrich, dijo que “en Argentina hay dos clases de personas: los ciudadanos que pagan impuestos y con esos las vacunas, y los amigos del poder, que van al Ministerio y se vacunan”. Esto además de asegurar que González García “es el responsable y debe tener sanción por utilizar la vacuna como si fuera de su propiedad”.

A su vez Waldo Wolff, diputado del PRO, también criticó al oficialismo y en diálogo con La Nación afirmó que “si se hundiera el Titanic, subirían antes que las mujeres y que los niños. Para ellos no está mal cómo se están comportando con respecto a las vacunas: si no, el Presidente saldría a repudiarlo, cosa que no está haciendo”.

En tanto que para el diputado Fernando Iglesias claramente hay una interna de poder. “Verbitsky lo manda al frente a Ginés haciéndose el tonto, pero él tiene mucha experiencia en esto. No creo que lo haga para promover a Ginés cuando dice que el ministro le ofreció la vacuna tres días después del escándalo en Henderson”.