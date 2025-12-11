La inflación de noviembre fue del 2,5%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer hoy los datos de la inflación registrada en noviembre. Según el documento, el mes 11 del año marcó un 2,5% lo que representa un 31,4% en los últimos 12 meses. Si consideramos la inflación acumulada, es decir sólamente la del 2025, el dato es de 27,9%.

La categoría con mayores aumentos fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de cerca por Transporte (3,0%).

En el lado opuesto de la vereda, las que menores aumentos marcaron fueron; Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%); y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

De acuerdo al documento, la inflación continua un crecimiento mensual sostenido de la inflación de alrededor del 0,2% desde agosto.