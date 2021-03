Con homenajes y feria, en La Caldera se podrá disfrutar de la chicha más deliciosa

Uno de los sabores más ricos se adueñará este fin de semana en La Caldera: Este sábado y domingo, la plaza principal de esa localidad se convertirá en el escenario de homenaje a chicheros que año a año, durante tres décadas, por estas ápocas se aprestaban a elaborar la bebida ancestral para el festival que lleva su nombre.

No obstante, este año por la pandemia no se pudo realizar la 31° edición. “Lamentablemente por la situación actual no tuvimos festival de La Chicha, pero la fecha no va a pasar desapercibida, porque nuestras chicheras van a tener la oportunidad de continuar mostrando nuestra cultura con la elaboración y venta de chicha”, indicó el intendente Diego Sumbay.

El sábado 27 a partir de las 12, se habilitará la feria de productos regionales y venta de comidas al paso. También habrá juegos tradicionales y exposición de stand temático referido a la chicha, todo amenizado con la participación de artistas y ballets locales.

En tanto el domingo 29, también con feria y venta de comida al paso de por medio, se homenajeará a Amalia Maidana, reconocida chichera caldereña, que falleció el año pasado, el descubrimiento de una placa recordatoria en la plaza principal.