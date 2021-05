Carrió fulminó a Macri: “no podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras e irte a vacunar a Miami”

Elisa Carrió deslizó fuertes críticas contra Mauricio Macri en un reportaje publicado este domingo por el diario La Nación.

Este es un fragmento del reportaje:

-¿Detrás de la interna por la estrategia electoral está la discusión por el liderazgo del espacio?

-Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo.

-¿Le pareció mal que Macri se haya ido a vacunar a Miami?

-No, lo que digo es que vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. [Raúl] Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir.

-¿Cómo lo ve a Macri? Dice que no será candidato

-Hace mucho que no hablo.

-¿Macri se pone por encima de la interna?

-Él cree que tiene que haber interna en todos lados. Yo creo lo opuesto, por el momento que vive la Nación, no porque le tenga miedo a una interna.

-¿Macri tiene chances de volver al poder en 2023?

-No sé. Nadie sabe en la Argentina lo que va a pasar mañana, ¿cómo alguien va a saber lo que va a pasar en tres años?

-¿Leyó el libro de Macri?

-No leo porque no veo. Si no lo ponen en audio-texto, estoy perdida. Yo veo películas alemanas de amor.

-¿Qué opina de las visitas de jueces a Macri en Olivos?

-Yo sabía que [Gustavo] Hornos quería ser Procurador General de la Nación. A mí también me pidió audiencias. Y [Mariano] Borisnky creo que estaba a cargo de la comisión de reforma del Código Penal. Yo no invitaría a ningún juez. Es más, ni vi a mi amiga Carmen Argibay. A [Carlos] Fayt tampoco, salvo en el entierro. Pero, bueno, Alberto Fernández ha tenido miles de conversaciones con todos los jueces de la Corte, incluso, con Rosatti, a quien que yo propuse. Lo propuse sin haber hablado.

-Macri dice que se arrepintió de haberlo nombrado a Rosatti

-Él se arrepiente de muchas cosas. Cuando sale el fallo de las tarifas, Macri empieza a enojarse con jueces que resolvieron a favor del amparo de las tarifas, le dije que ‘eso era inconstitucional’. Y, lamentablemente, se enojó con uno de los mayores juristas, de los más independientes de la Argentina, que era [Leopoldo] “Polo” Schiffrin. Es el único que renunció, y a los seis meses murió. Me cuesta mucho perdonar esa herejía. Contestaría con eso.

-Macri afirma que ahora lo persiguen. ¿Es así?

-En algunos casos, sí, y en otros, no. [Darío] Nieto salió sobreseído. Eso me preocupaba. Si uno es inocente, uno siempre gana, a la corta o a la larga. Te lo digo yo, que tuve 39 juicios y nunca me quejé.