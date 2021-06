Tras un mes sin trabajar, empleados de casinos amenazan con acampar en Grand Bourg

Desde que fue dictado el DNU a fines de mayo los casinos siguen sin poder abrir sus puertas y en tal sentido sus empleados sufren ante la falta de pago de sueldos o pago en partes.

Salta no está exenta y desde hace 3 semanas cuando casi toda las actividades retomaron la normalidad los casinos no han podido retomar la actividad. En tal sentido empleados de la empresa Lucky vienen llevando adelante manifestaciones en las puertas del Centro Cívico Grand Bourg a fin de ser escuchados por las autoridades competentes.

Durante la mañana de este martes los trabajadores de no solamente la empresa Lucky se han apostado en Grand Bourg pidiendo una solución. Lorena referente de los trabajadores dijo a InformateSalta.

"Nos hacen entrar, tenemos una charla. Nos dicen que volvamos a los 3 o 4 día. No nos atienden. Seguimos a la espera. Necesitamos nuestra fuente laboral abierta. No estamos cobrando. Necesitamos el casino abierto. No entendemos la discriminación, es la única actividad cerrada, tenemos los protocolos aprobados".

La joven explicó que son más de 800 familias afectadas con esta problemática y hoy se sumaron a la protesta de Lucky, Luxon y Boulevard. Planifican un acampe en las puertas de Grand Bourg.

"Nos unimos. Ante eramos solo el casino Lucky, ahora se sumaron Luxor y Boulevard. Es muchísima la gente que depende del casino y pareciera que esto el gobierno no lo toma en cuenta, o no le importa. Estamos desesperados" y anticipó que de no recibir una respuesta a la brevedad concretarían un acampe por tiempo indeterminado.